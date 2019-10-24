Опрос показал, что большинство россиян не делают сбережений

Почти 70% жителей России не делают сбережений. При этом оставшаяся треть россиян предпочитают копить деньги в наличной форме, а не в банке.

Аналитический центр НАФИ провел исследование о сберегательном поведении граждан. Результаты опроса показали, что 69% россиян не делают сбережений вообще. 51% опрошенных заявили, что у них нет возможность накопить средства в ближайший год. При этом каждый пятый респондент посчитал, что в ближайшее время возможность возможность отложить деньги у него только уменьшится. А 17% граждан считают, что в ближайший год смогут сделать некоторые сбережения.

Сейчас накопления имеются у трети россиян (31%), этот показатель вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. По словам россиян, сбережениями можно считать сумму от 101 тысячи рублей.

В опросе приняли участие 1600 россиян из 150 населенных пунктов. Исследование проводили в октябре этого года, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно оценкам Росстата, реальные доходы россиян растут.