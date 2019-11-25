Таксиста ранили ножом возле ночного клуба на Фонтанке

Водителя такси ударили ножом возле одного из ночных клубов на набережной рки Фонтанки, сообщили в главке МВД по регину.

Правоохранители Адмиралтейского района получили информацию, что возле дома №90 по набережной Фонтанки кто-то порезал таксиста. Пострадавшего 31-летнего мужчину с колото-резаной раной доставили в больницу в воскресенье, 24 ноября.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, который во время внезапно возникшего конфликта ударил таксиста ножом, взятым из автомобиля «Опель».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, пытаясь разнять дерущихся, ранил ножом одного из мужчин. Пострадавшему вызвали карету скорой помощи – врачи диагностировали множество резанных ран, его состояние оценили как средней тяжести.