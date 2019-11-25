Таксиста ранили ножом возле ночного клуба на Фонтанке

Таксиста ранили ножом возле ночного клуба на Фонтанке
Набережная реки Фонтанки, 90. Фото: Google.Maps

Водителя такси ударили ножом возле одного из ночных клубов на набережной рки Фонтанки, сообщили в главке МВД по регину.

Правоохранители Адмиралтейского района получили информацию, что возле дома №90 по набережной Фонтанки кто-то порезал таксиста. Пострадавшего 31-летнего мужчину с колото-резаной раной доставили в больницу в воскресенье, 24 ноября.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, который во время внезапно возникшего конфликта ударил таксиста ножом, взятым из автомобиля «Опель».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, пытаясь разнять дерущихся, ранил ножом одного из мужчин. Пострадавшему вызвали карету скорой помощи – врачи диагностировали множество резанных ран, его состояние оценили как средней тяжести.

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