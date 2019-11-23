Петербуржец, пытаясь разнять дерущихся, ранил ножом одного из мужчин

В отношении подозреваемого хотят возбудить уголовное дело. Его отпустили под обязательство о явке.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Драка произошла в подъезде на Дунайском проспекте – ее участниками стали двое мужчин. Непонятно, что стало причиной для ссоры, но в нее реши вмешаться третий и очень зря. По случайности он ранил одного из оппонентов ножом. Пострадавшему вызвали карету скорой помощи – врачи диагностировали множество резанных ран, его состояние оценили как средней тяжести.

Парня, который пытался разнять драчунов, обвинили в нанесении увечий молодому человек. Его пока что отпустили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лужском районе неизвестные избили и ограбили пенсионера.