На Суздальском проспекте угнали иномарку за 3 миллиона

На Суздальском проспекте угнали иномарку за 3 миллиона
Встал вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге на Суздальском проспекте от дома №67 вечером, 24 ноября, неизвестные угнали автомобиль.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы в 18 часов. Потерпевший рассказал, что все произошло в период с 21:05 22 ноября до 17:50. Автомобиль марки Volkswagen Touareg похитили неизвестные. Стоимость иномарки составляет 3 миллиона рублей.

Автомобиль не был оборудован средствами спутниковой сигнализации. На месте парковки нет видеонаблюдения.

Судя по камерам дорожного наблюдения, 23 ноября в 01:43 машина ехала по Суздальскому проспекту к Выборгскому шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге напали на работника Эрмитажа и похитили деньги.Полиция возбудила уголовное дело после нападения неизвестного злоумышленника на сотрудника петербургского Эрмитажа. Мужчину избили и похитили 580 рублей в Выборгском районе Петербурга.

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