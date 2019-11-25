Обвиняемого в покушении на убийство боксера на Варшавской приговорили к 8 годам

Покушение на убийство произошло в феврале 2018 года. Фото: pixabay.com

Покушение на убийство произошло в феврале 2018 года. Фото: pixabay.com

Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Алексея Янулевичуса. Его признали виновным в покушении на убийство молодого боксера.

Янулевичусу предстоит провести 8 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима по совокупности, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Антон Иконников обратился к Янулевичусу с заказом на убийство боксера. Иконников сообщил адрес мужчины, место хранения оружия и показал, как с ним обращаться.

После чего 22 февраля 2018 года Янулевичус, забрав оружие, приехал к дому 63 на Варшавской. Дождавшись выхода боксера, он не менее трех раз выстрелил в голову, туловище и по рукам потерпевшего. С места преступления Янулевичус скрылся. Самадова удалось спасти.

Янулевичус вину в покушении на убийство не признал, заявив, что соответствующего умысла не имел. Однако частично сознался в причинении телесных повреждений боксеру.

Ранее gazeta,spb.ru сообщала, что суд в Петербурге рассмотрит дело об убийстве мужчины и женщины.