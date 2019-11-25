В сети появились кадры строительства станции метро «Проспект Славы»

В сети появились кадры строительства станции метро «Проспект Славы»
Видеоролик опубликовали в сети. Фото:vk.com/piter_metro1955

В октябре 2019 года завершилось строительство первого вестибюля станции метро «Проспект Славы».

Видеозапись с кадрами строительства станции была опубликована в сообществе «ГУП «Петербургский метрополитен» в «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове петербургские активисты решили проконтролировать выполнение работ по укладке тротуарной плитки возле станции метро «Приморская» и обнаружили несоответствие. Подрядчик, согласно госконтракту, должен был проложить 2115 кв.м тротуарной плитки на пешеходной зоне, однако, активисты подсчитали, что рабочие замостили всего 1650 кв.м.

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