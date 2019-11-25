У Sothеby’s появится представительство в Петербурге

Международная компания Sotheby’s International Realty планирует открыть офис в Санкт-Петербурге в следующем году.

Новое представительство агентства известного аукционного дома, по предварительной информации, будет ориентировано на продажу элитной недвижимости в России и за рубежом. Кроме того, Sotheby’s планирует консультировать и осуществлять сделки по получению инвестиционного гражданства.

Франшиза будет разделена между Sotheby’s International Realty и компанией «Элитные квартиры». Ожидается, что в последующие два года будет расти спрос на недвижимость, в том, числе среди иностранцев, пишет «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заключили крупнейшую в 2019 году сделку на рынке складской недвижимости. При этом стоимость сделки остается неизвестной.