У Sothеby’s появится представительство в Петербурге

У Sothеby&#8217;s появится представительство в Петербурге
Новый офис будет заниматься продажей элитной недвижимости. Фото: pixabay.com

Международная компания Sotheby’s International Realty планирует открыть офис в Санкт-Петербурге в следующем году.

Новое представительство агентства известного аукционного дома, по предварительной информации, будет ориентировано на продажу элитной недвижимости в России и за рубежом. Кроме того, Sotheby’s планирует консультировать и осуществлять сделки по получению инвестиционного гражданства.

Франшиза будет разделена между Sotheby’s International Realty и компанией «Элитные квартиры». Ожидается, что в последующие два года будет расти спрос на недвижимость, в том, числе среди иностранцев, пишет «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заключили крупнейшую в 2019 году сделку на рынке складской недвижимости. При этом стоимость сделки остается неизвестной.

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