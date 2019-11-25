В Петербурге за неделю появились на свет шесть пар двойняшек

В Петербурге за неделю появились на свет шесть пар двойняшек
Мамы с двойняшками в роддоме №10. Фото: vk.com/roddom10spb

В петербургском роддоме №10 по улице Тамбасова всего за одну неделю родились шесть пар двойняшек. Главный врач роддома Лада Иванова предполагает, что шесть двоен за неделю это своего рода подарок женщинам ко дню матери.

Одна из этих пар двойняшек стала 100-й по счету для роддома в 2019 году. Сотрудники роддома устроили праздник для мамы «юбилейных» малышей. Они родились весом в 3,2 и 3,6 кг. А в прошлом году там появились на свет 89 пар двойняшек.

В комитете отметили, что количество двойняшек в городе стремительно увеличивается. Так, 10 лет назад в Петербурге родились 559 двоен, а за прошлый год — 1191.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские роддома перейдут на электронные карты до конца года. После нововведений в «бережливых» поликлиниках время ожидания приема сокращается до 3 минут в регистратуре и до 2-3 минут на прием ко врачу. .

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