Все рейсы FinnAir в Россию сегодня отменены из-за забастовки

FinnAir отменила почти 300 рейсов в разные страны, в том числе, в Россию. Фото: pixabay.com

FinnAir отменила почти 300 рейсов в разные страны, в том числе, в Россию. Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 ноября, финская авиакомпания FinnAir отменила 250 рейсов, среди которых есть полеты в Россию, из-за забастовки солидарности почтальонам.

В частности, отменены рейсы из Хельсинки в Петербург и Москву на 25 ноября. Таким образом FinnAir выразила солидарность с сотрудниками почты в Финляндии, которые устроили забастовку. Об этом авиакомпания сообщила в официальном заявлении на своем сайте.

Отметим, что забастовка ожидается чрезвычайно масштабной. Планируется, что она продлится до 22 декабря, почти до католического Рождества. Причиной протеста стало несогласия членов Профсоюза почтальонов и сферы логистики с работодателем относительно условий труда и перевода из одного профсоюза в другой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о забастовке диппредставительств Израиля по всему миру из-за конфликта с израильским Минфином.