МТС продаст свой бизнес на Украине

"Водафон Украина", принадлежащий сейчас МТС, обслуживает почти 20 млн абонентов. Фото: pixabay.com

"Водафон Украина", принадлежащий сейчас МТС, обслуживает почти 20 млн абонентов. Фото: pixabay.com

Компания МТС продаст своего украинского мобильного оператора, «ВФ Украина», азербайджанскому Barkcell. Сумма сделки составит $734 миллиона.

Акт продажи осуществляется с помощью дочерней организации МТС Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированной в Люксембурге. Barkcell приобретает 100% компании Preludium BV, расположенной в Нидерландах. Preludium BV является единственном акционером «ВФ Украина».

Передача прав на владение состоится в ближайшее время, сообщает глава МТС Алексей Корня. Компания Barkcell — ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, среди клиентов оператора более трех миллионов абонентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Sotheby’s в следующем году откроет в Петербурге представительство по продаже элитной недвижимости. Кроме того, компания будет помогать в получении инвестиционного гражданства.