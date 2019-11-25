Сотрудника наркофабрики под Тосно арестовали до января

Сотрудника наркофабрики под Тосно арестовали до января
Наркофабрика в Тосненском районе Ленобласти. Фото: Оперативная съемка МВД РФ

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о наркофабрике под Тосно Дмитрию Говорушкину.

Под стражей он пробудет до 20 января 2020 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как полагает следствия, Говорушкин — один из сотрудников наркофабрики в поселке Обуховец в Тосненском районе Ленобласти, на которой обнаружили тонны запрещенных веществ. В ходе обысков были найдены около 80 тонн прекурсоров наркотических средств, более 2 тонн готового вещества, четыре реактора для химического синтеза, автопогрузчик и две грузовые машины.

Незаконный оборот от реализации наркотических веществ, по предварительным подсчетам, мог составить около 7 млрд рублей.

Всего по делу задержано три человека. Расследование продолжается. Устанавливаются канала сбыта наркотиков.

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