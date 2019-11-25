В Петербурге «оборотни в погонах» отправились в тюрьму за «крышевание» массажного салона

Постановлением Выборгского районного суда фигуранты дела «Белой кости» получили от 2,5 до 3 лет в исправительной колонии строгого режима.
Об этом сообщили в понедельник, 25 ноября, в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Злоумышленников задержали в 2017 году. Четверо экс-полицейских, используя свое служебное положение, заставляли массажный салон платить 30 тысяч рублей ежемесячно, якобы за «крышевание» заведения.
Кроме того, преступники незаконно обыскали квартиру на проспекте Художников в Выборгском районе Петербурга. Бывших сотрудников правопорядка судили за взяточничество, превышение полномочий и принуждение к совершению полового акта. Каждый проведет за решеткой от 2,5 до 3 лет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главу «Капитала», находящегося в розыске, заочно осудили на пять лет.