В нижегородской области 29 школьников отравились газом

В нижегородской области 29 школьников отравились газом
Треть пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Фото: pixabay

В Нижегородской области 29 детей и три учителя отравились газом в школе. Они госпитализированы.

Все произошло сегодня, 15 ноября. Причиной отравления стал несанкционированный выброс примесей на газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от учебного заведения. Всего в медицинское учреждения доставили 32 человека.

Как сообщили «РИА Новости», десять детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Занятия в школе временно прекращены

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который раскидывал на улице отравленное мясо для собак. Хулигана за таким занятием застали местные жители.

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