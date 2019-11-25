В нижегородской области 29 школьников отравились газом

В Нижегородской области 29 детей и три учителя отравились газом в школе. Они госпитализированы.

Все произошло сегодня, 15 ноября. Причиной отравления стал несанкционированный выброс примесей на газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от учебного заведения. Всего в медицинское учреждения доставили 32 человека.

Как сообщили «РИА Новости», десять детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Занятия в школе временно прекращены

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который раскидывал на улице отравленное мясо для собак. Хулигана за таким занятием застали местные жители.