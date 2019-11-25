Усадьбу Петра Багратиона в Пушкине внесли в реестр памятников культурного наследия

Усадьбу Петра Багратиона в Пушкине внесли в реестр памятников культурного наследия
Позже дом находился во владении грузинских князей Чавчавадзе. Фото: пресс-служба КГИОП

Архитектурный ансамбль «Усадьба Петра Романовича Багратиона», построенный по проекту Ипполита Антоновича Монигетти, включили в единый государственный реестр в качестве регионального памятника культурного наследия.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга. Комплекс зданий, состоящий из деревянного дома, флигеля и сада, расположен на углу Павловского шоссе и Захаржевской улицы в Пушкине.

Лицевой дом, завершенный в 1855 году, выполнен в эклектичном стиле с яркими элементами модерна. Флигель представляет собой редкий образец служебной постройки второй половины XIX века.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напротив входа в Военно-исторический музей артиллерии Петербурга открыли памятник Михаилу Калашникову.

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