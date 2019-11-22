Возле Музея артиллерии в Петербурге открыли памятник Калашникову

В 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова. Фото: Wikipedia

В 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова. Фото: Wikipedia

Во дворе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ прошла торжественная церемония открытия памятника Михаилу Калашникову.

Мероприятие состоялось в пятницу, 22 ноября. Бронзовую скульптуру легендарного конструктора стрелкового оружия установили возле главного входа в самый старый военный музей страны. Мемориал изображает Михаила Калашникова, сидящего на скамейке. Одетый в гимнастерку, Калашников держит в руках легендарный автомат собственного авторства.

Скульптуру изваял Владимир Курочкин, член Московского союза художников и обладатель золотой медали Российской академии художеств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге откроется мемориальная доска памяти художника Николая Рериха, установленная на деньги горожан, собранные с помощью краудфандинга.