В Выборге установят мемориальная доска художнику Николаю Рериху

В Выборге установят мемориальная доска художнику Николаю Рериху
Николай Рерих. Фото: Wikipedia

Торжественное открытие памятной таблички в честь Николая Рериха состоится в Выборге 14 декабря.

В начале прошлого столетия Рерих некоторое время жил в Выборге. Активистка Анастасия Мартынова решила увековечить этот факт, открыв памятник художнику. Девушка воспользовалась краудфандингом, чтобы рассказать о проекте и призвать жителей Выборга посодействовать. Денежные средства на установку мемориала собрали сами горожане.

Памятная доска появится на фасаде одного из домов по улице Тургенева, где Рерих в течение нескольких месяцев проживал со своей семьей, прежде чем уехать в Финляндию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге появится мемориальная доска памяти выдающегося хирурга Анатолия Гранова, который являлся вице-президентом РАН, Почетным гражданином города и неоднократно сосал жизни людей.

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