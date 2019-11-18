В Петербурге установят мемориальную доску памяти хирурга Анатолия Гранова

Анатолий Гранов был удостоен Государственной премии России, премии правительства Российской Федерации и награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Фото: Wikipedia

Анатолий Гранов был удостоен Государственной премии России, премии правительства Российской Федерации и награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Фото: Wikipedia

В Северной столице появится мемориал, посвященный почетному гражданину города, выдающемуся медику Анатолию Гранову.

В понедельник, 18 ноября, Комиссия по образованию, культуре и науке поддержала инициативу. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга, мемориальная доска появится на Петровской набережной, на фасаде дома №4.

Анатолий Гранов был талантливым доктором, специалистом по хирургии печени и лучевой диагностике. Авторству Гранова принадлежат четыреста научных работ, а также 37 патентов на изобретения. Хирург первым в России совершил уникальную операцию по пересадке печени.

Анатолий Михайлович скончался 12 мая 2017 года в возрасте 85 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установят мемориал памяти советского писателя-фантаста Бориса Стругацкого.