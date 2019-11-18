В Петербурге установят мемориальную доску памяти хирурга Анатолия Гранова

В Северной столице появится мемориал, посвященный почетному гражданину города, выдающемуся медику Анатолию Гранову.
В понедельник, 18 ноября, Комиссия по образованию, культуре и науке поддержала инициативу. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга, мемориальная доска появится на Петровской набережной, на фасаде дома №4.
Анатолий Гранов был талантливым доктором, специалистом по хирургии печени и лучевой диагностике. Авторству Гранова принадлежат четыреста научных работ, а также 37 патентов на изобретения. Хирург первым в России совершил уникальную операцию по пересадке печени.
Анатолий Михайлович скончался 12 мая 2017 года в возрасте 85 лет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установят мемориал памяти советского писателя-фантаста Бориса Стругацкого.