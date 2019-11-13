В Петербурге появится мемориальная доска памяти Бориса Стругацкого

В Петербурге появится мемориальная доска памяти Бориса Стругацкого
Прах Бориса Стругацкого развеяли над Пулковским высотами. Фото: Wikiрedia

Законодательное собрание Петербурга поддержало идею установки мемориальной доски писателю-фантасту Борису Стругацкому.

Инициатором открытия мемориальной доски выступил губернатор Северной столицы Александр Беглова Согласно законодательству, появление памятного объекта возможно лишь спустя тридцать лет после смерти человека, которому хотят посвятить мемориал. Однако градоначальник предложил сделать исключение.

Памятная доска появится на фасаде дома №4А по улице Победы, где жил Борис Стругацкий. Проект мемориала поддержан парламентариями и вынесен на обсуждение.

Напомним, Борис Стругацкий — автор более тридцати произведений, написанных совместно с братом, Аркадием Стругацким. Борис Натанович скончался 19 ноября 2012 года в возрасте 79 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге появится памятник конструктору Михаилу Калашникову.

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