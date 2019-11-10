в Петербурге будет установлен памятник Михаилу Калашникову

Памятник знаменитого оружейника украсит территорию Военно—исторического музея артиллерии.

Статуя будет расположена перед главным входом в музей в конце ноября. Памятник изобразит Михаила Калашникова сидящим на скамье в фронтовой гимнастерке и держащим разработанный им же автомат в руке.

Расположение статуи выбрано не случайно. В Военно—историческом музее до сих пор хранится самая большая в Росиии коллекция оружия Калашникова. В течение многих лет изобретатель пополнял музей различными видами разработанного им оружия, а также своими личными вещами.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 15 ноября откроется памятник Даниилу Гранину. Памятник откроют на Дальневосточном проспекте.