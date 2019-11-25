Прокурора Петербурга просят спасти замурованных животных

В Петербурге участились случаи замуровывания животных в подвалах. Оказать содействие в борьбе с такими методами просят прокурора города Сергея Литвиненко.

Обращение с просьбой оказать содействие в информировании управляющих компаний о недопустимости подобных действий на имя Литвиненко направил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

Депутат подчеркнул, что уничтожение животных под предлогом наведения порядка в подвалах и на чердаках, уголовно наказуемо по статье о жестоком обращении с животными.

Любые приказы и распоряжения наглухо заделать продухи в подвалах, если в них находятся животные, преступны, напомнил Цивилев.

В связи с недостатком информированности управляющие организации продолжают нарушать закон. Так, на улице Спирина в Красном силе в оном из подвалов, по словам местных жителей, заживо замуровали бесхозных животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершается создание тепловой карты мест обитания котов. Проект направлен на контроль популяции животных.