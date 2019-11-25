Рак можно будет диагностировать с помощью одной капли крови

Рак можно будет диагностировать с помощью одной капли крови
На диагностику уйдет 2 часа времени. Фото:pixabay.com

Японская корпорация Toshiba создала революционный метод диагностики, с помощью которого можно выявить наличие онкологического заболевания при помощи анализа крови на самых ранних стадиях.

Одной капли крови хватит, чтобы определить наличие заболевания с точностью до 99%.

С помощью данного теста можно определить 13 видов рака: желудка, печени, пищевода, груди, кишечника и так далее.

В корпорации считают, что в будущем данный метод диагностики будет широко распространен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что ученые изучили окаменелые останки древнего змееподобного существа. Оказалось, что они обладали конечностями и уникальным строением черепа.

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