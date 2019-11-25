Суд Петербурга закрыл дело против водителя автобуса, который допустил падение учительницы, за примирением сторон

Суд Петербурга закрыл дело против водителя автобуса, который допустил падение учительницы, за примирением сторон
Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего. Фото: pixabay.com

Водитель автобуса №192 не закрыл двери транспортного средства, из-за чего пассажирка выпала на дорогу и получила тяжелые травмы, от которых позже скончалась.

Трагический инцидент произошел летом 2019 года. Абдулвахид Эшбеков начал движение, не закрыв двери автобуса, что повлекло за собой смерть пассажирки. Однако, стало известно в понедельник, 25 ноября, городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело.

Причиной стало примирение сторон. Супруг погибшей учительницы составил заявление, где написал, что не имеет никаких претензий к подсудимому. Тот раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга прекратил дело о дорожно-транспортном происшествии из-за внезплановой разводки Володарского моста в связи с примирением сторон.

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