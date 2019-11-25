Суд Петербурга закрыл дело против водителя автобуса, который допустил падение учительницы, за примирением сторон

Водитель автобуса №192 не закрыл двери транспортного средства, из-за чего пассажирка выпала на дорогу и получила тяжелые травмы, от которых позже скончалась.

Трагический инцидент произошел летом 2019 года. Абдулвахид Эшбеков начал движение, не закрыв двери автобуса, что повлекло за собой смерть пассажирки. Однако, стало известно в понедельник, 25 ноября, городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело.

Причиной стало примирение сторон. Супруг погибшей учительницы составил заявление, где написал, что не имеет никаких претензий к подсудимому. Тот раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга прекратил дело о дорожно-транспортном происшествии из-за внезплановой разводки Володарского моста в связи с примирением сторон.