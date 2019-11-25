На Кузнечном машина вылетела на тротуар и впечатала пешехода в стену

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, а пострадавший находится в больнице.

Все случилось сегодня вечером, 25 ноября. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Все случилось на Кузнечном переулке – ВАЗ серого цвета внезапно выехал на тротуар и впечатала прохожего в стену. Кому-то повезло больше – некоторые люди успели отскочить. После аварии из автомобиля вышел мужчина, который попросил вызвать скорую, а затем скрылся с места происшествия. Свидетели уверяют, что в ВАЗе сидели дети.

Медики диагностировали перелом ноги – сейчас он находится в Мариинской больнице и ждет помощи. Гореводителя разыскивают сотрудники ГИБДД – по предварительным данным, им может оказаться владелец легковушки – 25-летний уроженец Азербайджана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mazda выехала на встречку и собрала две машины на трассе «Кола».