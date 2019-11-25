Рядом с Токсово автомобиль насмерть сбил пешехода

Рядом с Токсово автомобиль насмерть сбил пешехода
Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Все случилось сегодня вечером, 25 ноября. Обо всем сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла во Всеволожском районе на трассе «Новое Токсово — автодорога Скотное — Керро» недалеко от Токсово. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал «Ренаулт». За рулем иномарки сидел 39-летний мужчина.

В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энгельса полицейская машина и Renault Logan столкнулись на трамвайных путях. В комментариях к записи пользователи пишут, что в момент происшествия служебная машина двигалась с включенными звуковым и световым сигналами.

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