Очевидцы рассказали о полыхающем ТЦ «Пактор»

Очевидцы рассказали о полыхающем ТЦ &#171;Пактор&#187;
Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших информации не поступало. На месте работают пожарные.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что огнем охвачен торговый центр «Пактор», который находится на проспекте Энгельса напротив станции метро «Озерки». В нем расположены несколько магазинов, где могли быть покупатели. На место прибыли сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией возгорания. Пока непонятно, есть ли пострадавшие и с чего все началось. Петербуржцы продолжают наблюдать за происходящим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mazda выехала на встречку и собрала две машины на трассе «Кола». Водитель Mazda скончался на месте, пассажир-женщина в этой же машине получила тяжелые травмы. Водитель грузового авто получил травмы средней степени тяжести.

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