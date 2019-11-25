Петербуржцы показали маршрутку, растерявшую колеса

Петербуржцы показали маршрутку, растерявшую колеса
Фото: vk.com/spb_today

Остается надеется, что обошлось без последствий. Пока о пострадавших ничего не сообщается.

Снимок выложили в ночь с 25 на 26 ноября. Он появился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Маршрутку без колес увидели недалеко от торгового центра «Атмосфера» на Комендантской площади. На снимке видна маршрутка без колес – некоторые пользователи предположили, что вылетела полуось. Мужчина отметил, что такое происходит и это нормально для такого вида грузовиков.

«Там нормально так по асфальту проелозил. Щель не хилая, видел 2 часа назад»,

— пишет еще один петербуржец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рядом с Токсово автомобиль насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал «Ренаулт». За рулем иномарки сидел 39-летний мужчина.

маршрутка фото
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