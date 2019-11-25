Дело Соколова передали в центральный аппарат СК

Теперь им займутся в Москве. Сам обвиняемый находится тем временем в «Крестах».

Об этом стало известно 25 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Александра Почуева. Защитник Олега Соколова отметил, что уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России. В Санкт-Петербурге эту информацию никак не комментируют.

Напоминаем, что экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве 24-летней возлюбленной Анастасии Ещенко. Возлюбленные состояли в отношениях, а также жили вместе. В начале ноября между ними произошла ссора, которая и могла стать причиной для трагичного исхода. По предварительным данным, мужчина застрелил девушку во сне, а затем расчленил и через пару дней, 9 ноября, решил выбросить останки в Мойку. В процессе он упал в воду – за Соколовым приехали спасатели, которые обнаружили в его рюкзаке отрубленные руки. Сам доцент не отрицает своей вины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать убитой Олегом Соколовым аспирантки высказала свою версию произошедшего.