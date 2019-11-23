Мать убитой Олегом Соколовым аспирантки высказала свою версию произошедшего

Мать убитой Олегом Соколовым аспирантки высказала свою версию произошедшего
Убитая аспирантка СПбГУ. Фото: скриншот из Facebook Анастасии Ещенко

Причина, по которой экс-доцент Олег Соколов жестоко убил свою возлюбленную, 24-летнюю Анастасию Ещенко, по-прежнему неизвестна. Мать погибшей девушки поделилась своим взглядом на причины случившегося.

Подполковник полиции Галина Ещенко считает, что наиболее распространенную версию мотива — убийство из ревности, — вряд ли можно назвать достоверной. По её мнению, Анастасия не могла дать преподавателю повода ревновать, поскольку «не болталась абы где» и «к ней никогда не ходили мальчики», пишет «Московский комсомолец».

Галина предполагает, что решающим фактором стало то, что девушка потеряла терпение. Она устала от тотального контроля Соколова и заявила ему об уходе, а это, в свою очередь, спровоцировало историка на чудовищный поступок.

Кроме того, Ещенко могла уйти из-за приезда родителей, которые не знали, что аспирантка живет с профессором и не одобряли их союз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшая девушка Соколова рассказала, как он избивал её 11 лет назад.

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Мать убитой Олегом Соколовым аспирантки высказала свою версию произошедшего
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