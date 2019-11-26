В России могут запретить продажу спиртного в новогодние праздники

В Госдуме была поддержана инициатива об ограничении продажи спиртных напитков в новогодние каникулы. По словам первого зампреда комитета по охране здоровья Госдумы Федота Тумусова, это не противозаконно.

Как сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на слова Тумусова, российским властям надо посмотреть, как это будет работать на деле. Он отметил, что запрет на продажу алкоголя на Новый год можно ввести и в Москве. Тумусов считает, что допустимы любые методы борьбы с алкоголем.

Ранее стало известно, что в Башкортостане решили запретить продажу спиртного 3 января, а также ограничить продажу с 4 по 6 января, продавая только с 10 до 14 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительстве раскритиковали идею сокращения времени продажи алкоголя. Организация «Общероссийский народный фронт» отправила в Минздрав и правительство письмо с предложением прекращать продажу алкоголя после 22:00 по всей стране.