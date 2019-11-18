В правительстве раскритиковали идею сокращения времени продажи алкоголя

Пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов заявил, что обращение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) к правительству с просьбой сократить время продажи алкоголя до 22:00 избыточно.

«Каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта России. В некоторых регионах руководители давно это сделали», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Накануне организация «Общероссийский народный фронт» отправила в Минздрав и правительство письмо с предложением прекращать продажу алкоголя после 22:00. В организации считают, что эта мера приведет к снижению числа преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также числа ДТП. Предложение вносит изменение в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». На данный момент продажа алкоголя по нему разрешена с 8:00 до 23:00. Отдельные регионы имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени. К примеру, в Петербурге алкоголь в легальной рознице нельзя купить после 22.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении кафе «Авлабар» прокуратурой было возбуждено три дела о несоблюдении правил продажи, а также оборота алкогольной продукции. Прокурор также возбудил дело в отношении предпринимателя из-за отсутствия лицензии.