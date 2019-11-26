Зарезанного мужчину нашли у больницы в Колпино

В Колпинском районе Петербурга расследуют убийство мужчины. Его тело нашли у входа в травмпункт больницы №33.

Как стало известно gazeta.spb.ru, погибший лежал на матрасе у больницы в Колпино. На теле его обнаружены ранения. Удары неустановленного острого предмета пришлись на спину и бедро.

Каким образом мужчина оказался у входа в травмпункт, неизвестно. Однако подозреваемый уже задержан. По предварительным данным, убийство произошло во время ссоры двух мужчин. Конфликт между ними возник во время совместного распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве родственника. Ссора между ними произошла в ночь на 25 ноября в доме 9 по Загородной улице.