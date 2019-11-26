Паровозик» из пяти машин спровоцировал пробку на проспекте Славы

Утром 26 ноября во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на проспекте Славы, не доезжая до пересечения с Бухарестской улицей.
«ДТП из 5 автомобилей на проспекте Славы перед Бухарестской улицей, в восточном направлении», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
В результате ДТП образовалась пробка, которая тянется пробка вплоть до Витебского проспекта.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участие двух легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.