Паровозик» из пяти машин спровоцировал пробку на проспекте Славы

Утром 26 ноября во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на проспекте Славы, не доезжая до пересечения с Бухарестской улицей.

«ДТП из 5 автомобилей на проспекте Славы перед Бухарестской улицей, в восточном направлении», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП образовалась пробка, которая тянется пробка вплоть до Витебского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участие двух легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.