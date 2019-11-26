В Ленобласти под колесами иномарки погиб пешеход

Во Всеволожском районе Ленобласти иномарки насмерть сбила пешехода.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ДТП произошло 25 ноября на автодороге «Скотное-Керро». Автомобиль марки Renault Laguna, за рулем которого находился 39-летний водитель, сбил на 4-м километре трассы сбил пешехода.

Мужчина 1961 года рождения скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга на пешеходном переходе сбили человека. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на проезжей части около «зебры» и пытается встать, но получается у него это с трудом.