Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев стал отцом на 75-м году

Экс-губернатор Петербурга и президент Российского союза строителей Владимир Яковлев отметил 75-й день рождения. Одним из самых знаменательных событий этого года для него стало рождение сына.
Владимир Яковлев вновь стал отцом три месяца назад. В семье бывшего губернатора родился сын. От первого брака у него уже есть ребенок — Игорь 1970 года рождения. Разница в возрасте между братьями составила около 50 лет.
«Мы с женой очень счастливы. Видим, как ребенок активно развивается, растет», — рассказал Яковлев в интервью «Петербургскому дневнику».
Свой день рождения Яковлев отметил без пышных торжеств. На праздник пришли его родные и старые друзья.
Владимир Яковлев родился 25 ноября 2944 года в Олёкминске Якутской АССР. Пост губернатора Петербурга он занимал с 1996 по 2003 год.
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