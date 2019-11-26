Пенсионерку насмерть сбил поезд на станции Тосно — Нурма

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Фото: pixabay.com

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области на железнодорожной станции Тосно — Нурма под поезд попала пожилая женщина. От полученных травм она скончалась.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, женщина переходила железнодорожные пути в 20:25 24 ноября. В это же время к станции приблизился электропоезд «Санкт-Петербург — Шапки».

Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.

Погибшей, по предварительным данным, оказалась жительница поселка Нурма. На вид ей около 70 лет. Личность её пока не установлена.

Полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга женщина 1954 года рождения попала под поезд. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.