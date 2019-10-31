На Горской поезд насмерть сбил пожилую женщину

На Горской поезд насмерть сбил пожилую женщину
Платформа Горская. Фото: Википедия

В Курортном районе Петербурга под колесами поезда утром 31 октября погибла женщина 1954 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняет транспортная полиция.

Женщина попала под электропоезд Белоостров — Санкт-Петербург. Сообщение о смертельном травмировании поступило в 8:35. Наезд произошел за несколько минут до этого, сообщили gazeta.spb.ru в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

«Она находилась вблизи пешеходного перехода и на звуковые сигналы электропоезда не реагировала», — уточнили в управлении.

Личность погибшей установлена. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции Царское Село в Пушкинском районе Петербурга поезд насмерть сбил женщину. Она пыталась перебежать железнодорожные пути на переезде, но не успела.

горская новости спб поезд транспортная полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При пожаре в Васкелово погибли бывший чиновник Смольного и трое детей ...
На Горской поезд насмерть сбил пожилую женщину
Число проездов по трассе М-11 Москва — Петербург увеличится в 2,5 раза
Иномарка потеряла колесо на Кронштадтской улице
Сверхзадача независимого театра
В Смольном предложили сохранить маршрутки в начале транспортной реформы
В Петербурге у бизнесмена угнали Cadillac за 3,5 млн рублей
Житель Петербурга убил отца, перенесшего инсульт