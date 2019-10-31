На Горской поезд насмерть сбил пожилую женщину

В Курортном районе Петербурга под колесами поезда утром 31 октября погибла женщина 1954 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняет транспортная полиция.

Женщина попала под электропоезд Белоостров — Санкт-Петербург. Сообщение о смертельном травмировании поступило в 8:35. Наезд произошел за несколько минут до этого, сообщили gazeta.spb.ru в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

«Она находилась вблизи пешеходного перехода и на звуковые сигналы электропоезда не реагировала», — уточнили в управлении.

Личность погибшей установлена. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции Царское Село в Пушкинском районе Петербурга поезд насмерть сбил женщину. Она пыталась перебежать железнодорожные пути на переезде, но не успела.