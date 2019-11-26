Заказчика двух убийств в Петербурге признали невменяемым и отправили лечиться

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное преследование Антона Иконникова. Его обвиняли в причастности к двум убийствам.

Освободить Иконникова от уголовной ответственности решено в связи с невменяемостью. Ему предстоит пройти лечение в медицинской организации специализированного типа интенсивного наблюдения, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Иконников предложил Виктору Фадееву за денежное вознаграждение убить одного из участников ОРМ по незаконному обороту наркотиков. Мужчина испытывал к нему личную неприязнь.

Получив от Иконникова пистолет и патроны, Фадеев застрелил участника ОРМ в спину у парадной дома 22 по улице Пражской. В качестве вознаграждение за убийство он получил машину. Позднее Фадеева задержали и приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

Вторым заказом Иконникова стал молодой боксер. После конфликта на рынке на улице Фучика у него возник замысел об убийстве мужчины. Найдя оружия, он предложил выполнить заказ Алексею Янулевичусу. Исполнитель не менее трех раз выстрелил в боксера, однако жизнь того удалось спасти.

«Уголовное дело [Иконникова — прим. ред.]поступило в суд с ходатайством о применении мер медицинского характера, слушалось в закрытом режиме», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru Янулевичуса приговорили к 8 годам и 3 месяцам в исправительной колонии строгого режима.