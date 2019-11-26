Хлопок в газовой плите выбил стекла в доме на Просвещения

В жилом доме 28 по проспекту Просвещения 26 ноября раздался хлопок в газовой плите. Из-за опасности взрыва жильцы дома экстренно эвакуировались.

Хлопок раздался на кухне одной из квартир, рассказали gazeta.spb.ru в ГУ МЧС России по Петербургу. Стекла в помещении выбило.

В момент происшествия в квартире находилось два человека. Никто из них не пострадал. Жильцы вместе с соседями самостоятельно покинули здание.

Пожара и взрыва на кухне, как уточнили в МЧС, не было. Причины произошедшего предстоит выяснить.

«Со слов жильца, хлопок в плите произошел при приготовлении пищи. Дом не на обслуживании ПетербургГаза, адрес передан в обслуживающую организацию», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

Ранее сообщалось, что в Луге при взрыве газового баллона пострадал сотрудник пожарно-спасательной службы.