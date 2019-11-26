Путин отменил 50-рублевые пособия по уходу за ребенком

С января следующего года в России отменят ежемесячную выплату по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент такое пособие могут получать работающие матери или официальные опекуны ребенка, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Такие пособия выплачивались согласно указу президента от 30 мая 1994 года.

Указ также отменит норму о ежемесячной выплате 5 рублей студентам и аспирантам, которые находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти России установили размеры пособий по безработице на 2020 год. Пособие по безработице в следующем году останется на уровне этого года: от 1,5 тысяч до 8 тысяч рублей или до 11,3 рублей для людей предпенсионного возраста.