В Ленобласти построили комплекс по выращиванию грибов

В 2015 году было принято решение об открытии нового направления. Фото: pixabay.com

В 2015 году было принято решение об открытии нового направления. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области Агрохолдинг «Выборжец» открывает комплекс по выращиванию шампиньонов. Строительство длилось 2 года. Объем инвестиций составил 3,4 млрд рублей.

В рамках данного проекта построили комплекс по производству грибов и цех по производству компоста в Лужском районе. В строительство цеха было вложено 2,2 млрд рублей.

«Старт этого проекта даст новый импульс развитию всей Ленинградской области. Будут задействованы смежные отрасли и созданы новые рабочие места. Основная задача сотрудников грибного комплекса – вырастить, собрать и предложить покупателям высококачественный продукт. Мы планируем поставлять грибы во все крупные федеральные сети», — рассказал исполнительный директор ЗАО «Агрофирма «Выборжец».

С июля 2019 года комплекс работал в пробном режиме. Торжественное открытие предприятия запланировано на 29 ноября.

Напоминаем, что ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ученые утверждают, что если съедать не менее двух порций грибов в неделю, то возрастное поражение мозга не страшно. Порцией ученые считают минимум 300 граммов.