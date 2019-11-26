Путин планирует посетить «Адмиралтейские верфи» в Петербурге

Глава РФ Владимир Путин намерен посетить «Адмиралтейские верфи» в Северной столице. Поездка состоится завтра, 27 ноября.

Российский лидер примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Как сообщили в пресс-службе Кремля, он осмотрит подлодку «Петропавловск-Камчатский», а также суда «Иван Папанин» и «Виктор Черномырдин», которые еще находятся в процессе строительства.

«Адмиралтейские верфи» — одно из самых старых судостроительных предприятий Российской Федерации, первое промышленное предприятие Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в этот же день Владимир Путин встретится с главой УЕФА Александером Чефериным.