Путин планирует посетить «Адмиралтейские верфи» в Петербурге

Путин планирует посетить &#171;Адмиралтейские верфи&#187; в Петербурге
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Глава РФ Владимир Путин намерен посетить «Адмиралтейские верфи» в Северной столице. Поездка состоится завтра, 27 ноября.

Российский лидер примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Как сообщили в пресс-службе Кремля, он осмотрит подлодку «Петропавловск-Камчатский», а также суда «Иван Папанин» и «Виктор Черномырдин», которые еще находятся в процессе строительства.

«Адмиралтейские верфи» — одно из самых старых судостроительных предприятий Российской Федерации, первое промышленное предприятие Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в этот же день Владимир Путин встретится с главой УЕФА Александером Чефериным.

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