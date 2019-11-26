Врач назвала главные ошибки при лечении насморка

Врач-отоларинголог Кира Базаркина рассказала о распространенных ошибках, которые допускают люди при лечении насморка.

По ее словам, одна из главных проблем заключается в настрое людей, которые уверены, что такая болезнь незначительна и ее можно перенести «на ногах». Она отметила, что в подобных случаях следует брать больничный, чтобы полностью восстановиться.

Врач добавила, что значительное влияние на успех лечения оказывает окружающая среда. Она подчеркнула, что отказ от больничного подразумевает поездки на общественном транспорте или длительное пребывание на холоде, что может усугубить заболевание.

В беседе с aif.ru, Базаркина отметила, что лучше всего отказаться от самолечения при насморке, чтобы избежать осложнений.

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