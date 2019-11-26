В Петербурге Пулково предотвратит слив реагентов в реку Новую «временными» мерами

Администрация ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» не предпримет допмер по предотвращению сливов химических реагентов и сточных вод в реку Новую. Такое решение было принято в связи с преддверием зимнего периода.

Длительное время петербургский аэропорт «Пулково» оказывался в центре не самых приятных историй, связанных с загрязнением воды в Новой. Из-за химвеществ ее цвет доходил до черного, начинали погибать рыбы, утки. У реки даже было повешено объявление о запрете подходить к воде из-за токсичности.

Как сообщили «Мойке78» в пресс-службе аэропорта «Пулково», весной 2019 года прошло судебное заседание, по иску от Роспироднадзора по СЗФО к оператору аэропорта. От ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» требовали возместить 162 млн рублей. Такая сумма была назначена за вред реке. Она оказалась загрязнена из-за слива туда сточных вод аэропорта.

Иск был удовлетворен, в результате администрация Пулково прекратила выброс токсичных веществ в воду. Сотрудники также озаботились о недопущении повторения такой ситуации.

Среди мер предосторожности в «Пулково» назвали переключение выпусков поверхностных сточных вод из реки Новой в систему ГУП «Водоканал Петербурга».

В результате экспертиз, которые были проведены в августе и сентябре, загрязняющие вещества были не обнаружены В комплекс мер по снижению экологической нагрузки на реку Новую вошли закупка и введение в эксплуатации аэродромных пылесосов, сбор остатков противообледенительной жидкости, введение допконтроля и обследование действующей водосточно-дренажной системы аэропорта. Общая стоимость работ составила более 220 млн рублей на начало настоящего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о строительстве топливозаправочного комплекса в Пулково. Его одобрил Смольный.