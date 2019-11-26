Путин дал совет школьникам, которые выбирают профессию

Президент уверен, что человек должен делать то, что любит. Выбрать ему поможет сердце.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Советом президент России Владимир Путин поделился на Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», сообщают РИА Новости. Глава государства убежден, что, когда человек находит дело своей жизни, внутри него что-то щелкает. Надо обязательно прислушиваться ко внутреннему голосу и делать то, что нравится, убежден Путин. Иначе человек не сможет добиться результатов и не получит удовольствия от занятия.

«Как только вы будете заниматься любимым делом, вы будете добиваться маленьких результатов — все сложится сразу»,

— заявил президент.

Он выразил надежду, что ни один школьник не ошибется и пойдет по верному пути. Путин также рассказал, что ему приходилось спорить с родителями и тренером, когда он выбирал профессию, но все сложилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин отменил 50-рублевые пособия по уходу за ребенком.