Шнуров заявил, что россияне «дико агрессивные»

Шнуров заявил, что россияне &#171;дико агрессивные&#187;
Сергей Шнуров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что считает российское общество агрессивным. По его словам, это связано с тем, что энергия «не выплескивается в созидательный труд».

Шнуров считает, что общество стало «дико агрессивным». Он также добавил, что агрессия – это такая психическая энергия, которая не позволяет что-либо решить. По его мнению, она направлена «не в ту сторону».

Во время беседы с министром просвещений Ольгой Васильевой в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» он отметил, что если не выплескивать такую энергию в «созидательный труд», то она «выплеснется в разрушительный». Он подчеркнул, что избавиться от нее или уменьшить можно, если граждане поверят в будущее своей страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что музыкант Сергей Шнуров обеспокоен стремительным увеличением числа блогеров в России.

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Шнуров заявил, что россияне «дико агрессивные»
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