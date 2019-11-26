На «Скандинавии» столкнулись несколько фур

Большегрузы перекрывают несколько полос, так что другим участникам движения приходится протискиваться сбоку.

Все случилось сегодня вечером, 26 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что инцидент произошел на «Скандинавии» недалеко от Парголово. Там столкнулись две фуры, которые занимают теперь большую часть дороги. Теперь проезд осуществляется только по одной полосе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Uber и «Ваз» раскурочило после столкновения в Металлострое, на месте скорая и спасатели. На опубликованных кадрах видно, что машины превратились в груду металла. Точная причина столкновения и сведения о пострадавших не приводятся.