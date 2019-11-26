Петербург не попал в топ-5 городов по качеству жизни в России

Северная столица оказалась на шестой строчке – сразу после Москвы.

Об этом стало известно 26 ноября. Обо всем рассказали сотрудники Финансового университета при правительстве РФ, которые провели ряд исследований. Первое место по качеству жизни занимает Казань, второе место досталось Грозному, а Тюмень расположилась на третьей позиции. Четвертое место отдали Краснодару, а Москва замыкает топ-5 лидеров. Санкт-Петербург же оказался на шестом месте. Затем идут Иркутск, Севастoполь, Уфа и Кемерово, Махачкала и Улан-Удэ.

Уточняется, что эксперты опрашивали местных жителей. Их интересовало, довольны ли люди дорогами, работой спецслужб и много чего еще.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes озвучил рейтинги самых высокооплачиваемых руководителей в России. Лидирующие позиции, что логично, занимают топ-менеджеры нефтегазовых компаний, а также организаций, работающих в сфере тяжелой промышленности и руководители телекоммуникационных компаний.