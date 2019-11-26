Стало известно, когда состоится бой Нурмагомедова и Фергюсон

За российского бойца можно будет поболеть 18 апреля 2020 года.

Об этом стало известно 26 ноября. Новостью поделился менеджер чемпиона мира UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в своем Twitter-аккаунте. Али Абдельазиз написал, что его клиент подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел (так менеджер называет Хабиба) должен прилететь в Бруклин 18 апреля.

«Это всё для фанатов»,

— подытожил Али Абдельазиз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Бузовой в Instagram. Он выразил надежду, что Бузова не обидится на спортсмена. Также, боец UFC отметил, что все тексты к фотографиям пишет сам и никогда не прибегает к сторонней помощи.