Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Бузовой в Instagram

Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Бузовой в Instagram
Спортсмен опережает поп-звезду более чем на миллион подписчиков. Фото: Instagram

Сегодня боец UFC выступил на форуме в Петербурге, где, в числе прочего, рассказал о своем отношении к победе над Бузовой по количеству подписчиков в Instagram.

По словам спортсмена, он не соревновался с Ольгой Бузовой, до недавнего времени лидирующей по количеству фолловеров в социальной сети Instagram. Однако чемпион не стал скрывать, что одержать победу всегда приятно, не важно — в Instagram, бизнесе или над соперником на ринге.

По мнению Нурмагомедова, женщины больше мужчин беспокоятся о количестве подписчиков. Он выразил надежду, что Бузова не обидится на спортсмена. Также, боец UFC отметил, что все тексты к фотографиям пишет сам и никогда не прибегает к сторонней помощи.

На данный момент у Нурмагомедова количество подписчиков составляет 17,2 миллиона человек. У Бузовой — 16,3 миллиона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о выступлении спортсмен на петербургском бизнес-форуме Synergy Global Forum.

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Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Бузовой в Instagram
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