Хабиб Нурмагомедов выступит на Synergy Global Forum в Петербурге

Российский боец Хабиб Нурмагомедов выступит на Synergy Global Forum в Северной столице. Сегодня, 5 октября, он ответит со сцены на вопросы миллиардера Игоря Рыбакова.

Чемпион UFC рассказал, что готов снова выступить на форуме и благодарен всем тем, кто болеет за него. Он также добавил, что выступление сравнимо беседе с каждым из присутствующих лично.

На своей странице в Instagram Нурмагомедов отметил, что выступление состоится в 17:00. В рамках интервью чемпион расскажет главные секреты победителя

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Арнольд Шварценеггер назвал россиянок одаренными. Актер также признал, что в России самые красивые женщины.