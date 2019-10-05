Хабиб Нурмагомедов выступит на Synergy Global Forum в Петербурге

Хабиб Нурмагомедов выступит на Synergy Global Forum в Петербурге
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Российский боец Хабиб Нурмагомедов выступит на Synergy Global Forum в Северной столице. Сегодня, 5 октября, он ответит со сцены на вопросы миллиардера Игоря Рыбакова.

Чемпион UFC рассказал, что готов снова выступить на форуме и благодарен всем тем, кто болеет за него. Он также добавил, что выступление сравнимо беседе с каждым из присутствующих лично.

На своей странице в Instagram Нурмагомедов отметил, что выступление состоится в 17:00. В рамках интервью чемпион расскажет главные секреты победителя

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Арнольд Шварценеггер назвал россиянок одаренными. Актер также признал, что в России самые красивые женщины.

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Хабиб Нурмагомедов выступит на Synergy Global Forum в Петербурге
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